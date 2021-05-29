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Новый штамм. Фото: Istock

Новый штамм коронавируса обнаружили еще в одной стране

29 мая 2021, 13:14
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Коронавирус в мире продолжает мутировать — во Вьетнаме появился новый гибридный штамм коронавируса, который чрезвычайно быстро распространяется по воздуху и передается от человека к человеку.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг, передает VnExpress.

Известно, что новый штамм коронавируса имеет признаки британского и индийского вирусов. Минздрав Вьетнама намерен объявить об этой разновидности на мировой генной карте. Появление этой мутации с коротким инфекционным циклом послужило причиной роста заболеваемости во Вьетнаме, несмотря на карантинные меры в стране.


Напомним, ранее мы сообщали, что новый штамм коронавируса обнаружили на территории соседней страны — Республиканский научно-практический центр (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии Беларуси подтвердил наличие новой мутации SARS-CoV-2, которая является менее агрессивной чем индийская.

Источник: VnExpress

Источник: Ракурс


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