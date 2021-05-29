Новий штам коронавірусу виявили в ще одній країні

Коронавірус. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155323-novyy-shtam-koronavirusu-vyyavyly-v-sche-odniy-krayini.html

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Коронавірус у світі продовжує мутувати — у В'єтнамі з’явився новий гібридний штам коронавірусу, який надзвичайно швидко шириться повітрям і передається від людини до людини.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Нгуєн Тхань Лонг, передає VnExpress.

Відомо, що новий штам коронавірусу має ознаки британського та індійського вірусів. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) В'єтнаму має намір оголосити про цей різновид інфекції на світовий генній карті. Поява цієї мутації з коротким інфекційним циклом стала причиною зростання захворюваності у В'єтнамі, всупереч карантинним заходам, запровадженим у країні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий штам коронавірусу виявили на території сусідньої країни — Республіканський науково-практичний центр (РНПЦ) епідеміології та мікробіології Білорусі підтвердив наявність нової мутації SARS-CoV—2, яка є менш агресивною ніж індійська.

Джерело: VnExpress