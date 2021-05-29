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Ракурс
Кейт Міддлтон. Фото:Instagram

Кейт Міддлтон перетворилася на принцесу для онкохворої дівчинки (ФОТО)

29 тра 2021, 12:52
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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, виконала обіцянку, яку дала ще під час карантину маленькій онкохворій дівчинці. Вона вдягнула на зустріч із п’ятирічною дитиною рожеву сукню-пліссе як у справжньої принцеси.

Відповідні фото з’явилися на сторінці в Instagram королівської пари Кембриджських.

Кейт Міддлтон з дівчинкою. Фото: Instagram

Герцогиня запросила малечу з батьками до палацу Голірудхаус — офіційної шотландської резиденції королівської родини. Кілька місяців тому п’ятирічна Міла брала участь у фотопроекті герцогині Hold Still, і тоді ж дружина принца Вільяма, дізнавшись, що улюблений колір дівчинки — рожевий, пообіцяла вдягнути його на майбутню зустріч.

Родині дівчинки провели екскурсію палацом, після чого відбулася зворушлива зустріч, про яку завжди мріяла маленька Міла. Дитина, що перенесла важке захворювання, вдягнула для зустрічі з герцогинею Кембриджською рожеву сукню та діадему, як у принцеси.

Кейт Міддлтон похвалила образ Міли, і попросила її покружляти у своєму пишному вбранні. Дівчинка була така радісна і схвильована зустріччю, що розмовляючи з герцогинею не могла всидіти на місці.


У соцмережах зворушилися милими фото дівчинки та Кейт Міддлтон — більшість прихильників королівської родини схвалили образ герцогині, який виявився не лише гарним, а й змістовним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон та принц Вільям зайнялися садівництвом у парку Старбенк в Единбурзі під час свого масштабного туру Шотландією. Герцоги Кембриджські разом із дітьми висадили квіти, які прикрасять зелену зону в місті.

Джерело: Ракурс


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