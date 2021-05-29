Центр вакцинації в Києві відчинив двері.Фото: РБК Україна

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Центр вакцинації в Києві почав працювати сьогодні, 29 травня. Відтепер щеплення від коронавірусу можна отримати на базі столичного Міжнародного виставкового центру.

Зранку під центром уже зібралося кілька сотень людей. Про це повідомляє «РБК-Україна».





Пройти вакцинацію від коронавірусу прийшли пенсіонери, яких запросили сімейні лікарі. Також зробили щеплення не проти й молоді люди — вони дізналися про центр вакцинації з новин. Більшість людей, що зібралися вакцинуватися в столиці, заявили, що хочуть, щоби скоріше завершилася пандемія та локдауни, а страх перехворіти на інфекцію в українців відійшов на другий план.







Як відомо, щеплення в столичному центрі вакцинації роблять вакциною CoronaVac. З собою обов’язково потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію в додатку «Дія». Отримати щеплення можна в суботу та неділю з 10.00 до 18.00 години.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві на базі розташованого в районі станції метро «Лівобережна» Міжнародного виставкового центру (МВЦ) запустять великий центр вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: РБК-Україна