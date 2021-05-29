Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n155320-novyy-antykorupciynyy-zakon-pidpysav-zelenskyy-scho-peredbachaie.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав новий закон щодо вдосконалення декларування, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня.

Новий закон вносить зміни до декларування та звільняє від обов’язкового декларування певні заощадження. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Так, закон встановлює нижню межу в 0,25 від прожиткового мінімуму, до якої не здійснюється передача цінних паперів акціонерного товариства. Зокрема, він звільняє від декларування номери рахунків, на яких зберігаються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР та операції з обміну валют.

Президент Зеленський також відправив листа прем'єр-міністру Денису Шмигалю, у якому закликав уряд терміново підготувати проект змін до Закону України «Про запобігання корупції» для вдосконалення системи декларування.

Зеленський закликав чітко визначити строк, упродовж якого щодо посадовця після його призначення чи обрання скасовуються обмеження на припинення підприємницької діяльності або припинення його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній. Очільник держави наполягає на відновленні 30-денного періоду, протягом якого посадовці зобов’язані передати в інші руки належні їм підприємства та корпоративні права.

Також президент виступив за відновлення обов’язкової перевірки декларацій претендентів на посади радника або помічника спікера Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два важливих законопроекти. Законопроект про основи національного спротиву зареєстрували під номером 5557.