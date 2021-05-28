Зеленський створив нову військово-цивільну адміністрацію на Донеччині

Зеленський створив ще одну військово-цивільну адміністрацію на Донеччині. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n155278-zelenskyy-stvoryv-sche-odnu-viyskovo-cyvilnu-administraciu-na-donechchyni.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ про створення у Слов’янську військово-цивільної адміністрації (ВЦА).

Також він доручив командувачу Об'єднаних сил Сергію Наєву та голові Донецької ОДА Павлу Кириленку вжити заходи, пов’язані з утворенням ВЦА. Про це повідомляють на сайті президента.

У квітні міський голова Слов’янська Вадим Лях закликав главу Донецької обласної військово-цивільної адміністрації й обласної державної адміністрації Павла Кириленка тимчасово ввести в місті військово-цивільну адміністрацію, а також призначити у місті позачергові вибори мера і депутатів міської ради.

Тоді Лях заявив, що низка депутатів міської ради займаються саботажем, дестабілізуючи функціонування громади. Йдеться про представників фракцій «Наш край», «Партія миру та розвитку» «Опозиційна платформа — За життя». Він зазначив, що депутати не виконують свої обов’язки: не приходять на засідання та не можуть ухвалити бюджет.

З початку бойових дій на більшості територій Донецької та Луганської областей фактично припинили роботу органи місцевого самоврядування. Тривалий час вони не виконували свої повноваження.

Указ щодо утворення військово-цивільних адміністрацій в Луганській та Донецькій областях, а також в окремих районах та населених пунктах цих областей видав президент України наприкінці 2015 року. За законом, ВЦА створюються, щоб забезпечити життєдіяльність територіальних громад та розібратися з проблемами на місцях.