Зеленский создал новую военно-гражданскую администрацию на Донбассе. Фото: УНН

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, подписал указ о создании в Славянске военно-гражданской администрации (ВГА).

Также он поручил командующему Объединенных сил Сергею Наеву и председателю Донецкой ОГА Павлу Кириленко принять меры, связанные с образованием ВГА. Об этом сообщают на сайте президента.

В апреле мэр Славянска Вадим Лях призвал главу Донецкой областной военно-гражданской администрации и областной государственной администрации Павла Кириленко временно ввести в городе военно-гражданскую администрацию, а также назначить в городе внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета.

Тогда Лях заявил, что ряд депутатов городского совета занимаются саботажем, дестабилизируя функционирования общества. Речь идет о представителях фракций «Наш край», «Партия мира и развития», «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он отметил, что депутаты не выполняют свои обязанности: не приходят на заседания и не могут принять бюджет.

С начала боевых действий на большинстве территорий Донецкой и Луганской областей фактически прекратили работу органы местного самоуправления. Долгое время они не выполняли свои полномочия.

Указ о создании военно-гражданских администраций в Луганской и Донецкой областях, а также в отдельных районах и населенных пунктах этих областей издал президент Украины в конце 2015 года. По закону, ВГА создаются, чтобы обеспечить жизнедеятельность территориальных общин и разобраться с проблемами на местах.