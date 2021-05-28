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Ракурс
Полегшити життя батькам дітей із порушеннями розвитку вирішила держава. Фото: IStock

Полегшити життя батькам дітей із порушеннями розвитку вирішила держава

28 тра 2021, 12:07
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Кабмін постановою від 26 травня 2021 року № 517-р схвалив концепцію створення та розвитку системи раннього втручання.

Система раннього втручання об'єднує медичну, психологічну, соціальну та освітню складову, і спрямована на супровід і підтримку сімей із дітьми віком до чотирьох років, які мають порушення розвитку або у яких існує ризик виникнення таких порушень.

За статистикою, в Україні понад 250 тис. сімей потребують послуг раннього втручання, оскільки порушення розвитку спостерігається практично в кожної п’ятої дитини. Брак у країні єдиної системи установ, де можуть допомогти дітям із порушенням розвитку, сприяє тому, що багато батьків змушені відмовлятися від своїх дітей або поміщати їх у більш дорослому віці в інтернати.


Крім того, батьки дітей із порушенням розвитку змушені звертатися до приватних психологів, послуги яких досить дорогі та часом непідйомні для сімей.

Що передбачає концепція:

  • розробку програми надання послуг раннього втручання відповідно до міжнародних стандартів;
  • розробку алгоритмів виявлення дітей із порушеннями розвитку;
  • підготовку фахівців для системи раннього втручання;
  • забезпечення доступності системи раннього втручання шляхом фінансування витрат із бюджету;
  • обов’язкову перевірку дітей на наявність порушень розвитку.

Реалізувати концепцію планують до 2026 року, а план її реалізації Міністерства повинні надати протягом трьох місяців.

Джерело: Ракурс


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