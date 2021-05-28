Упростить жизнь родителям детей с нарушениями развития решило государство

За детей с нарушениями развития возьмется государство. Фото: IStock

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Кабмин постановлением от 26 мая 2021 года № 517-р одобрил концепцию создания и развития системы раннего вмешательства.

Система раннего вмешательства объединяет медицинскую, психологическую, социальную и образовательную составляющую, и направлена на сопровождение и поддержку семей с детьми возрастом до 4 лет, которые имеют нарушение развития или у которых существует риск возникновения таких нарушений.

По статистике, в Украине больше 250 тыс. семей нуждаются в услугах раннего вмешательства, так как нарушение развития наблюдается практически у каждого пятого ребенка.

Отсутствие в стране единой системы учреждений, где могут помочь детям с нарушением развития, способствует тому, что многие родители вынуждены отказываться от своих детей или помещать их в более взрослом возрасте в интернаты.

Кроме того, родители детей с нарушением развития вынуждены обращаться к частным психологам, услуги которых довольно дорогие и порой неподъемные для семей.

Что предусматривает концепция:

разработку программы предоставления услуг раннего вмешательства в соответствии с международными стандартами;

разработку алгоритмов выявления детей с нарушениями развития;

подготовку специалистов для системы раннего вмешательства;

обеспечение доступности системы раннего вмешательства путем финансирования расходов за счет бюджета;

обязательную проверку детей на наличие нарушений развития.

Реализовать концепцию планируют до 2026 года, а план ее реализации Министерства должны предоставить в течение трех месяцев.