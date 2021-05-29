Скандальне затримання екс-зірки «Шахтаря» Шевчука потрапило на відео

В'ячеслав Шевчук. Фото: Футбол.юа

https://racurs.ua/ua/n155319-skandalne-zatrymannya-eks-zirky-shahtarya-shevchuka-potrapylo-na-video.html

Ракурс

В’ячеслав Шевчук, колишній захисник українського футбольного клубу «Шахтар», попався на п’яному водінні.

У п’ятницю ввечері, 28 травня, його авто Porsche 911 зупинила патрульна поліція Києва. Колишній футболіст їздив за кермом з ознаками алкогольного сп’яніння, повідомляє dtp. ua.





Інцидент трапився на бульварі Лесі Українки. За інформацією ЗМІ, колишній футболіст повертався зі стадіону «Олімпійський», де проходила презентація книги до 85-річчя «Шахтаря» й показ документального фільму «Донецьк і його команда».

Зазначається, що футболіст відзначився агресивною поведінкою — він штовхав поліцейських та обурено реагував на затримання. Також В’ячеслав Шевчук відмовився проходити алкотест. За агресію щодо поліцейських його закували в наручники.

Винуватцями свого затримання екс-футболіст назвав друзів із футбольного клубу — він заявив, що його «злили».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глава фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія став героєм паркування. Він поставив свою машину прямо під світлофором на пішохідному переході. Land Cruiser нардепа був припаркований неподалік від Офісу президента.

Джерело: Dtp. ua