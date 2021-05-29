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Ракурс
В'ячеслав Шевчук. Фото: Футбол.юа

Скандальне затримання екс-зірки «Шахтаря» Шевчука потрапило на відео

29 тра 2021, 10:50
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В’ячеслав Шевчук, колишній захисник українського футбольного клубу «Шахтар», попався на п’яному водінні.

У п’ятницю ввечері, 28 травня, його авто Porsche 911 зупинила патрульна поліція Києва. Колишній футболіст їздив за кермом з ознаками алкогольного сп’яніння, повідомляє dtp. ua.

Інцидент трапився на бульварі Лесі Українки. За інформацією ЗМІ, колишній футболіст повертався зі стадіону «Олімпійський», де проходила презентація книги до 85-річчя «Шахтаря» й показ документального фільму «Донецьк і його команда».

Зазначається, що футболіст відзначився агресивною поведінкою — він штовхав поліцейських та обурено реагував на затримання. Також В’ячеслав Шевчук відмовився проходити алкотест. За агресію щодо поліцейських його закували в наручники.

Винуватцями свого затримання екс-футболіст назвав друзів із футбольного клубу — він заявив, що його «злили».


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глава фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія став героєм паркування. Він поставив свою машину прямо під світлофором на пішохідному переході. Land Cruiser нардепа був припаркований неподалік від Офісу президента.

Джерело: Dtp. ua

Джерело: Ракурс


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