Скандальное задержание экс-звезды «Шахтера» Шевчука попало на видео

Вячеслав Шевчук. Фото: Футбол.юа

https://racurs.ua/n155319-skandalnoe-zaderjanie-eks-zvezdy-shahtera-shevchuka-popalo-na-video.html

Ракурс

Вячеслав Шевчук, бывший защитник украинского футбольного клуба «Шахтер», попался на пьяном вождении.

В пятницу вечером, 28 мая, его авто Porsche 911 остановила патрульная полиция Киева. Бывший футболист ездил за рулем с признаками алкогольного опьянения, сообщает dtp.ua.





Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки. По информации СМИ, бывший футболист возвращался со стадиона «Олимпийский», где проходила презентация книги к 85-летию «Шахтера» и показ документального фильма «Донецк и его команда».

Отмечается, что футболист отличился агрессивным поведением — он толкал полицейских и возмущенно реагировал на задержание. Также Вячеслав Шевчук отказался проходить алкотест. За агрессию в сторону полицейских его заковали в наручники.

Виновниками своего задержания экс-футболист назвал друзей из футбольного клуба — он заявил, что его «слили».

Напомним, ранее мы сообщали, что глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия стал героем парковки. Он поставил свою машину прямо под светофором на пешеходном переходе. Land Cruiser нардепа был припаркован неподалеку от Офиса президента.

Источник: Dtp.ua