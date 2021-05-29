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Ракурс
Вячеслав Шевчук. Фото: Футбол.юа

Скандальное задержание экс-звезды «Шахтера» Шевчука попало на видео

29 мая 2021, 10:50
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Вячеслав Шевчук, бывший защитник украинского футбольного клуба «Шахтер», попался на пьяном вождении.

В пятницу вечером, 28 мая, его авто Porsche 911 остановила патрульная полиция Киева. Бывший футболист ездил за рулем с признаками алкогольного опьянения, сообщает dtp.ua.

Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки. По информации СМИ, бывший футболист возвращался со стадиона «Олимпийский», где проходила презентация книги к 85-летию «Шахтера» и показ документального фильма «Донецк и его команда».

Отмечается, что футболист отличился агрессивным поведением — он толкал полицейских и возмущенно реагировал на задержание. Также Вячеслав Шевчук отказался проходить алкотест. За агрессию в сторону полицейских его заковали в наручники.

Виновниками своего задержания экс-футболист назвал друзей из футбольного клуба — он заявил, что его «слили».


Напомним, ранее мы сообщали, что глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия стал героем парковки. Он поставил свою машину прямо под светофором на пешеходном переходе. Land Cruiser нардепа был припаркован неподалеку от Офиса президента.

Источник: Dtp.ua

Источник: Ракурс


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