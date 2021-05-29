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Ракурс
Украинцев подтопит ливнями и засыплет градом. Фото: Istock

Украинцев подтопит ливнями и засыплет градом (КАРТА)

29 мая 2021, 10:21
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Погода в Украине внезапно ухудшится сегодня, 29 мая. В большинстве регионов ожидаются мощные грозы, град и ливни.

Возможны сильные шквалы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).


Днем в большинстве южных, центральных, Сумской и Харьковской областях прогнозируется мощный дождь, местами град и шквалы, достигающие скорости 15−20 м/с. Спасатели объявили в этих регионах I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине. Карта: УкргидрометцентрВ Киеве и Киевской области 29 мая ожидаются грозы — присвоено I уровень опасности, желтый. Кроме того, в большинстве районов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областей и в Крыму прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине. Карта: УкргидрометцентрНапомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине на выходных, 29−30 мая, ухудшится — синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании. Температура воздуха в западных, северных и части центральных областей будет невысокой — 15−21° выше нуля.

Источник: Ракурс


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