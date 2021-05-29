Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Россияне устроили конкурс туалетов — выбирают наихудший. Фото: IStock

Россияне устроили конкурс туалетов — выбирают наихудший (ФОТО)

29 мая 2021, 09:57
999

Российская Федерация продолжает удивлять оригинальными конкурсами, которые проводят в стране.

Компания Domestos объявила конкурс на худший школьный туалет — победителям обещают отремонтировать санузел и вручить годовой запас моющих средств. Об этом пишет пресс-служба компании.

Российским школам предлагают присылать фото туалетов и голосовать за другие туалеты, выбирая санузлы в ужасном состоянии. Принять участие в конкурсе вызвались десятки учебных заведений по всей России.


Отмечается, что в некоторых школах дети отпрашиваются домой, чтобы сходить в туалет, так как не могут комфортно справить нужду в учебном заведении. В лидеры по самым ужасными туалетами уже вырвались школы в городе Гусь-Хрустальный, Чебоксарах и Междуреченске.

Конкурс. Фото: пресс-служба компанииНапомним, ранее мы сообщали, что в России состоялись соревнования по рытью могил на скорость. Оригинальный конкурс под названием «Могильный произвол» прошел в Новосибирске.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров