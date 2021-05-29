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Коронавирус в Украине тотально отступил. Фото: Минздрав

Коронавирус в Украине тотально отступил (ИНФОГРАФИКА)

29 мая 2021, 09:12
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Коронавирус в Украине пошел на спад, количество госпитализаций в регионах стабилизировалось. За прошедшие сутки, 28 мая, вирус был обнаружен у 3 тыс. 96 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 199 тыс. 769 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 10 тыс. 199 человек, а в целом уже выздоровели 2 млн 30 тыс. 415 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 156 украинцев. Общее число жертв составляет 50 тыс. 388 человек.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (377 заражений), Днепропетровской (261 инфицированный), Львовской (231 новый больной), Киевской областях (197 случаев).

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО


Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

  • г. Киев — 377/856;
  • Винницкая область — 58/110;
  • Волынская область — 87/80;
  • Днепропетровская область — 261/2 тыс.492;
  • Донецкая область — 120/37;
  • Житомирская область — 77/34;
  • Закарпатская область — 62/122;
  • Запорожская область — 170/503;
  • Ивано-Франковская область — 65/295;
  • Киевская область — 197/224;
  • Кировоградская область — 31/63;
  • Луганская область — 31/62;
  • Львовская область — 231/400;
  • Николаевская область — 141/883;
  • Одесская область — 167/573;
  • Полтавская область — 106/704;
  • Ровенская область — 156/102;
  • Сумская область — 106/182;
  • Тернопольская область — 57/22;
  • Харьковская область — 169/604;
  • Херсонская область — 77/276;
  • Хмельницкая область — 76/42;
  • Черкасская область — 129/160;
  • Черновицкая область — 62/57;
  • Черниговская область — 83/330.

За 28 мая одну дозу вакцины получили 9 тыс. 785 человек, завершили вакцинацию и получили две дозы 7 тыс. 30 украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве на базе расположенного в районе станции метро «Левобережная» Международного выставочного центра (МВЦ) запустят большой центр вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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