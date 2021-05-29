Коронавирус в Украине тотально отступил. Фото: Минздрав

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Коронавирус в Украине пошел на спад, количество госпитализаций в регионах стабилизировалось. За прошедшие сутки, 28 мая, вирус был обнаружен у 3 тыс. 96 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 199 тыс. 769 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 10 тыс. 199 человек, а в целом уже выздоровели 2 млн 30 тыс. 415 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 156 украинцев. Общее число жертв составляет 50 тыс. 388 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (377 заражений), Днепропетровской (261 инфицированный), Львовской (231 новый больной), Киевской областях (197 случаев).





Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

г. Киев — 377/856;

Винницкая область — 58/110;

Волынская область — 87/80;

Днепропетровская область — 261/2 тыс.492;

Донецкая область — 120/37;

Житомирская область — 77/34;

Закарпатская область — 62/122;

Запорожская область — 170/503;

Ивано-Франковская область — 65/295;

Киевская область — 197/224;

Кировоградская область — 31/63;

Луганская область — 31/62;

Львовская область — 231/400;

Николаевская область — 141/883;

Одесская область — 167/573;

Полтавская область — 106/704;

Ровенская область — 156/102;

Сумская область — 106/182;

Тернопольская область — 57/22;

Харьковская область — 169/604;

Херсонская область — 77/276;

Хмельницкая область — 76/42;

Черкасская область — 129/160;

Черновицкая область — 62/57;

Черниговская область — 83/330.

За 28 мая одну дозу вакцины получили 9 тыс. 785 человек, завершили вакцинацию и получили две дозы 7 тыс. 30 украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве на базе расположенного в районе станции метро «Левобережная» Международного выставочного центра (МВЦ) запустят большой центр вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.