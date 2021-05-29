Пропавшую альпинистку из Одессы нашли мертвой в Турции. Фото: Facebook

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Ракурс

Пропавшая альпинистка из Одессы Яна Кривошея, которую почти месяц искали в горах Анталии, была найдена мертвой у горы Геиксивриси.

Медики предполагают, что 42-летняя спортсменка погибла, упав с отвесных скал. Об этом сообщает «Украинский портал Турции» в Facebook.

Известно, что украинка приехала в Анталию еще 1 мая и поднялась на гору Геиксивриси — на высоту 1 тыс. 715 метров. Уже на следующий день женщина отправила матери сообщение: «Я наверху». Последние телефонные сигналы от спортсменки поступили в 14.00 4 мая, после чего связь с ней оборвалась.

Поисково-спасательные операции продолжались почти месяц — 23 дня. К ним привлекли отряды жандармерии, а также специальную группу JAK из 25 человек. В целом, в течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей как местных, так и украинских.

Тело погибшей удалось обнаружить только с помощью аэрофотосъемки жандармерией и команды спасателей 28 мая. Погибшую украинку сняли со скал и доставили в Институт судебной медицины для установления точной причины смерти. У спортсменки остался сын.



Напомним, ранее мы сообщали, что украинка исчезла в Турции во время восхождения на гору Geyik Sivrisi высотой 1 тыс. 715 м недалеко от Анталии. Жительница Одессы 42-летняя Яна Кривошея перестала выходить на связь 4 мая.