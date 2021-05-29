Зниклу альпіністку з Одеси знайшли мертвою в Туреччині. Фото: Facebook

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Ракурс

Зникла альпіністка з Одеси Яна Кривошея, яку майже місяць шукали в горах Анталії, була знайдена мертвою біля гори Геїксіврісі.

Медики припускають, що 42-річна спортсменка загинула, впавши з прямовисних скель. Про це повідомляє «Український портал Туреччини» у Facebook.





Відомо, що українка приїхала в Анталію ще 1 травня та піднялася на гору Геїксіврісі — на висоту 1 тис. 715 метрів. Уже наступного дня жінка відправила матері повідомлення: «Я нагорі». Останні телефонні сигнали від спортсменки надійшли о 14.00 4 травня, після чого зв’язок із нею обірвався.

Пошуково-рятувальні операції тривали майже місяць — 23 дні. До них долучили загони жандармерії, а також спеціальну групу JAK з 25 людей. Загалом, протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників як місцевих, так і українських.





Тіло загиблої вдалося знайти лише за допомогою аерофотознімання жандармерією та командою рятувальників 28 травня. Загиблу українку рятувальники зняли зі скель та доставили до Інституту судової медицини для встановлення точної причини смерті. У спортсменки залишився син.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українка зникла в Туреччині під час сходження на гору Geyik Sivrisi висотою 1 тис. 715 м неподалік Анталії. Мешканка Одеси 42-річна Яна Кривошея перестала виходити на зв’язок 4 травня.