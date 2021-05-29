США вдарять санкціями по режиму Лукашенка

Псакі. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n155313-ssha-vdaryat-sankciyamy-po-rejymu-lukashenka-aviaspoluchennya-z-bilorussu-zakryut.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки (США) призупинять дію угоди про авіасполучення з Білоруссю та готують адресні санкції проти ключових представників влади режиму Олександра Лукашенка.

Також США пообіцяли повернути раніше зняті санкції з дев’яти великих білоруських підприємств. Про це заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

Запровадження нових санкцій щодо білоруської влади заплановано вже на 3 червня. Новий пакет адресних обмежень розробляється в співпраці з Європейським Союзом (ЄС). Причиною повернення санкцій є безперервні порушення прав людини та корупція, фальсифікація виборів 2020 року та посадка літака з опозиціонером Романом Протасевичем.

У Білому домі зазначили, що хочуть притягнути до відповідальності за свої дії режим Лукашенка та продемонструвати свою прихильність до народу Білорусі.

Ми закликаємо Лукашенка дозволити надійне міжнародне розслідування подій 23 травня, негайно звільнити всіх політичних в’язнів і вступити у всебічний і справжній політичний діалог із лідерами демократичної опозиції та угрупування громадянського суспільства, що веде до проведення вільних та чесних президентських виборів під егідою та моніторингом ОБСЄ, — додала Псакі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка підготувало Міністерство закордонних справ України (МЗС). Санкції пропонується запровадити проти білорусів, які підтримують режим самопроголошеного президента — фальсифікували президентські вибори або вчиняли репресії проти мирних громадян.