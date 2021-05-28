Санкції проти режиму Лукашенка підготувала Україна. Фото: gazeta.ru

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Пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка підготувало Міністерство закордонних справ України.

Список вже передали в Раду нацбезпеки і оборони. Санкції пропонується запровадити проти білорусів, які підтримують режим самопроголошеного президента — фальсифікували президентські вибори або вчиняли репресії проти мирних громадян. Про це 28 травня заявив заступник голови МЗС Євген Єнін в ефірі «Україна 24».

Уряд України солідаризувався з позицією своїх міжнародних партнерів, насамперед Європейського Союзу. Міністерство закордонних справ підготувало відповідний санкційний пакет, який передано до розгляду РНБО. Ми сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто і наслідком цих рішень стане указ президента, — зазначив дипломат.

Єнін відзначив, що Київ останніми рішеннями про закриття авіаційного простору для білоруських літаків показав, що вважає ненормальною ту практику білоруської влади, яка була застосована до примусової посадки пасажирського літака Ryanair.

Раніше повідомлялося, що санкції проти Білорусі також готують в Євросоюзі. Нові європейські санкції можуть ударити по експорту білоруського калію і транзиту газу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден рішуче засудив вимушену посадку міжнародного літака Ryanair в Мінську й затримання журналіста Романа Протасевича. Він наголосив, що подібні дії влади Білорусі є запереченням міжнародних норм.

Джерело: «Україна 24»