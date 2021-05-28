Санкции против режима Лукашенко подготовила Украина. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/n155308-sankcii-protiv-rejima-lukashenko-podgotovila-ukraina-detali.html

Ракурс

Пакет санкций против белорусского режима Александра Лукашенко подготовило Министерство иностранных дел Украины.

Список уже передали в Совет нацбезопасности и обороны. Санкции предлагается ввести против белорусов, которые поддерживают режим самопровозглашенного президента — фальсифицировали президентские выборы или совершали репрессии против мирных граждан. Об этом 28 мая заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире «Украина 24».

Правительство Украины солидаризировалось с позицией своих международных партнеров, прежде всего Европейского Союза. Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан к рассмотрению СНБО. Мы надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен и следствием этих решений станет указ президента, — отметил дипломат.

Енин отметил, что Киев последними решениями о закрытии авиационного пространства для белорусских самолетов показал, что считает ненормальной ту практику белорусских властей, которая была применена к принудительной посадке пассажирского самолета Ryanair.

Ранее сообщалось, что санкции против Беларуси также готовят в Евросоюзе. Новые европейские санкции могут ударить по экспорту белорусского калия и транзиту газа.

Напомним, президент США Джо Байден решительно осудил вынужденную посадку международного самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича. Он подчеркнул, что подобные действия властей Беларуси являются отрицанием международных норм.

Источник: «Украина 24»