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Toyota показала «ночную» версию обновленного Prius. Фото: Toyota

Toyota показала «ночную» версию обновленного Prius (ФОТО)

28 мая 2021, 20:03
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Toyota Prius (Тойота Приус), гибридное авто японской марки, получило «ночную» версию.

Лифтбек получил название Nightshade (дословно — «ночная тень») и отличается обилием затемненного хрома в экстерьере. Такую версию японская марка будет продавать на североамериканском рынке. Об этом сообщается на сайте американского представительства Toyota.

В черном цвете у Toyota Prius Nightshade выполнены крышки зеркал заднего вида, дверные ручки, шильдики, спойлер и антенна-«плавник». Фары у легковушки затемнены, а черный цвет получили и легкосплавные колесные диски. Производитель предлагает покупателям «ночного» Prius три варианта цветов салона: черный Midnight Black Metallic, белый Super White и серебристый Silver Metallic.

Салон дизайнеры украсили полуглянцевыми вставками, а передние сиденья и руль оснастили подогревом и отделали искусственной кожей Softex.

Toyota Prius снабжается бензоэлектрической силовой установкой, которая в переднеприводном варианте выдает до 122 л. с., а в версии AWD-e седан дополнен электромотором на задней оси мощностью 7,2 силы. На рынок США Toyota Prius Nightshade выйдет осенью 2021 года.

Toyota показала «ночную» версию обновленного Prius. Фото: Toyota

Toyota показала «ночную» версию обновленного Prius. Фото: Toyota


Toyota показала «ночную» версию обновленного Prius. Фото: Toyota

Напомним, японская компания Toyota создала спортивный автомобиль GR 86. Новинку создали совместными усилиями Toyota Gazoo Racing и Subaru и унифицировали с купе BRZ второго поколения.

Источник: Ракурс


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