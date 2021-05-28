Toyota показала «ночную» версию обновленного Prius. Фото: Toyota

https://racurs.ua/n155307-toyota-pokazala-nochnuu-versiu-obnovlennogo-prius-foto.html

Ракурс

Toyota Prius (Тойота Приус), гибридное авто японской марки, получило «ночную» версию.

Лифтбек получил название Nightshade (дословно — «ночная тень») и отличается обилием затемненного хрома в экстерьере. Такую версию японская марка будет продавать на североамериканском рынке. Об этом сообщается на сайте американского представительства Toyota.

В черном цвете у Toyota Prius Nightshade выполнены крышки зеркал заднего вида, дверные ручки, шильдики, спойлер и антенна-«плавник». Фары у легковушки затемнены, а черный цвет получили и легкосплавные колесные диски. Производитель предлагает покупателям «ночного» Prius три варианта цветов салона: черный Midnight Black Metallic, белый Super White и серебристый Silver Metallic.

Салон дизайнеры украсили полуглянцевыми вставками, а передние сиденья и руль оснастили подогревом и отделали искусственной кожей Softex.

Toyota Prius снабжается бензоэлектрической силовой установкой, которая в переднеприводном варианте выдает до 122 л. с., а в версии AWD-e седан дополнен электромотором на задней оси мощностью 7,2 силы. На рынок США Toyota Prius Nightshade выйдет осенью 2021 года.

Напомним, японская компания Toyota создала спортивный автомобиль GR 86. Новинку создали совместными усилиями Toyota Gazoo Racing и Subaru и унифицировали с купе BRZ второго поколения.