Вакцину Pfizer в Евросоюзе разрешили колоть подросткам. Фото: ukrinform

https://racurs.ua/n155306-vakcinirovat-podrostkov-preparatom-pfizer-razreshili-v-evrosouze.html

Ракурс

Вакцину от коронавируса Pfizer в Евросоюзе разрешили использовать для подростков.

В странах Европейского Союза будут вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет. Одобрило использование препарата для детей Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом 28 мая сообщается в Twitter агентства.

Комитет ЕМА лекарственных средств сегодня одобрил заявку на расширение применения вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) на детей в возрасте от 12 до 15 лет, — говорится в сообщении.

В ЕМА отметили, что подростков будут прививать так же, как и взрослых. Вакцину будут вводить в виде двух инъекций с интервалом не менее трех недель.

Как известно, компания Pfizer 31 марта заявила, что ее COVID-вакцина оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний.

Напомним, испанские ученые заявили, что молодым людям, не достигшим 60-летнего возраста и получившим первую дозу вакцины Oxford-AstraZeneca, можно безопасно и даже с большим эффектом для защиты от коронавируса получать вторую дозу Pfizer-BioNTech.