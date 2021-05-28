Вакцину Pfizer в Євросоюзі дозволили колоти підліткам. Фото: ukrinform

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Ракурс

Вакцину від коронавірусу Pfizer в Євросоюзі дозволили використовувати для підлітків.

У країнах Європейського Союзу будуть вакцинувати дітей віком від 12 до 15 років. Схвалило використання препарату для дітей Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА). Про це 28 травня повідомляється у Twitter агентства.

Комітет ЕМА з лікарських засобів сьогодні схвалив заявку на розширення застосування вакцини Pfizer/BioNTech (Comirnaty) на дітей у віці від 12 до 15 років, — йдеться у повідомленні.

В ЕМА наголосили, що підлітків щеплюватимуть так само як і дорослих. Вакцину вводитимуть у виді двох ін'єкцій з інтервалом не менше трьох тижнів.

Як відомо, компанія Pfizer 31 березня заявила, що її COVID-вакцина виявилася на 100% ефективною для підлітків у віці від 12 до 15 років. Результати були отримані в ході третього етапу клінічних випробувань.

Нагадаємо, іспанські вчені заявили, що молодим людям, які не досягли 60-річного віку й отримали першу дозу вакцини Oxford-AstraZeneca, можна безпечно і навіть з великим ефектом для захисту від коронавірусу отримувати другу дозу Pfizer-BioNTech.