Прикордонника знайшли застреленим на Одещині. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n155305-prykordonnyk-zastrelyvsya-na-odeschyni-ce-vje-drugyy-vypadok-za-tyjden.html

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Самогубство військовослужбовця сталося в Одеській області у п’ятницю, 28 травня.

Це вже другий за тиждень випадок у регіоні, коли військові накладають на себе руки. Тіло загиблого знайшли о 7.50 у відділі Державної прикордонної служби в селищі Тарутине. За попередніми даними, він застрелився з табельної зброї. Про це повідомила «Українська правда» із посиланням на начальника сектору з питань взаємодії із засобами масової інформації Південного регіонального управління ДПСУ Костянтина Кізіма.

Наголошується, що вже сформовано групу офіцерів для проведення службового розслідування. Крім того, слідчі дії проводять правоохоронці. Інші подробиці у Прикордонній службі не розголошують з огляду на таємницю слідства.

Нагадаємо, 24 травня в Одесі у службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника. Загиблим виявився майор матеріально-технічного забезпечення Одеської авіаційної ескадрильї. Попередньо встановили, що він застрелився з табельної зброї.

Раніше, на Буковині під час несення служби зі штатної вогнепальної зброї застрелився прикордонник. Інцидент стався 18 квітня в межах села, розташованого на кордоні України з Румунією.