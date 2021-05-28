Справу через невідновлення меморіальної дошки у Харкові відкрила поліція

Поліція відкрила справу через невідновлення меморіальної дошки Юрію Шевельову, фото: «МедіаПорт»

https://racurs.ua/ua/n155304-spravu-cherez-nevidnovlennya-memorialnoyi-doshky-u-harkovi-vidkryla-policiya.html

Ракурс

Поліція відкрила кримінальну справу у зв’язку з невиконанням рішення Харківського адміністративного апеляційного суду від 25 грудня 2014 року про скасування розпорядження Харківського міського голови від 25 вересня 2013 року, згідно з яким у місті було знищено пам’ятну дошку видатному філологу, професору Юрію Шевельову.

Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 356 Кримінального Кодексу України (самоправство). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідь поліції на відповідне депутатське звернення.

Харківський апеляційний суд визнав рішення (Харківської міськради. — ред.) недійсним, дошку необхідно було відновити, але влада міста це проігнорувала, — зазначив Гончаренко.

У відповіді поліції на звернення зазначається, що досудове розслідування у цій справі було розпочате 14 травня.

У квітні під час ефіру «Право на владу» звернувся до в. о. міського голови Харкова Ігоря Терехова з проханням дотримуватися рішення суду і відновити меморіальну дошку. Тоді він ухилився від відповіді. Тепер з цим будуть розбиратися правоохоронці, — додав Гончаренко.

Юрій Шевельов (прізвище при народженні — Шнайдер) — українсько-американський славіст-мовознавець німецького походження. З 1939 по 1943 рік працював викладачем у Харківському університеті.

Шевельов — автор науково обґрунтованої періодизації хронології історії української мови, яку на сьогодні підтримує більшість українських мовознавців.

Нагадаємо, пам’ятну дошку Шевельову розбили 25 вересня 2013 года.