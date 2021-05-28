Полиция открыла дело из-за невостановления мемориальной доски Юрию Шевелев, фото: «МедіаПорт»

https://racurs.ua/n155304-delo-iz-za-nevostanovleniya-memorialnoy-doski-v-harkove-otkryla-policiya.html

Ракурс

Полиция возбудила уголовное дело в связи с невыполнением решения Харьковского апелляционного административного суда от 25 декабря 2014 года об отмене распоряжения Харьковского городского головы от 25 сентября 2013 года, согласно которому в городе была уничтожена памятная доска выдающемуся филологу, профессору Юрию Шевелеву.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 356 Уголовного Кодекса Украины (самоуправство). Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, опубликовав ответ полиции на соответствующее депутатское обращение.

Харьковский апелляционный суд признал решение (Харьковского горсовета — ред.) недействительным, доску необходимо было восстановить, но власти города это проигнорировали, — отметил Гончаренко.

В ответе полиции на обращение отмечается, что досудебное расследование по этому делу было начато 14 мая.

В апреле в эфире «Право на власть» обратился к и. о. городского головы Харькова Игорю Терехову с просьбой выполнить решение суда и восстановить мемориальную доску. Тогда он уклонился от ответа. Теперь с этим будут разбираться правоохранители, — добавил Гончаренко.

Юрий Шевелев (фамилия при рождении — Шнайдер) — украинско-американский славист-языковед немецкого происхождения. С 1939 по 1943 год работал преподавателем в Харьковском университете.

Шевелев — автор научно обоснованной периодизации хронологии истории украинского языка, которую сегодня поддерживают большинство украинских языковедов.

Напомним, памятную доску Шевелеву разбили 25 сентября 2013 года.