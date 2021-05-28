Поставки белорусского бензина в Украину остановились. Фото: fakty.ua

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Остановку поставок белорусского бензина в Украину прокомментировали в правительстве.

Прекращение поставок бензина из Беларуси вызвана технологическими процессами и не будет иметь долгосрочных последствий. Об этом 28 мая сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

Новости по бензину, по оперативной информации, связаны с технологическими процессами на производстве белорусского производителя и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси, — говорится в сообщении.

Заместитель главы Минэкономики подчеркнул, что Украина усилит свою политику по диверсификации поставок. Украинцев чиновник призвал не паниковать.

Конечно, появление таких новостей в один день питает конспирологические теории, но на этот раз стоит держаться рационального понимания ситуации, — написал он.

Напомним, 28 мая стало известно, что Беларусь прекратила поставки бензина А-95 в Украине. Белорусский продукт занимал 50% украинского рынка. Компенсировать потерю поставок Украина планирует благодаря поставкам по морю или из Литвы.