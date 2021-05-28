Поставки білоруського бензину в Україну зупинилися. Фото: fakty.ua

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Зупинку постачання білоруського бензину в Україну прокоментували в уряді.

Припинення поставок бензину з Білорусі викликане технологічними процесами й не матиме довгострокових наслідків. Про це 28 травня повідомив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка на власній сторінці в Facebook.

Новини по бензину, за оперативною інформацією, пов’язані з технологічними процесами на виробництві білоруського виробника і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі, — йдеться у повідомленні.

Заступник глави Мінекономіки наголосив, що Україна посилить власну політику щодо диверсифікації поставок. Українців чиновник закликав не панікувати.

Звичайно, поява таких новин в один день живить конспірологічні теорії, але цього разу варто триматися раціонального розуміння ситуації, — написав він.

Нагадаємо, 28 травня стало відомо, що Білорусь припинила постачання бензину А-95 в Україну. Білоруський продукт займав 50% українського ринку. Компенсувати втрату постачання Україна планує завдяки поставкам по морю або з Литви.