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Ракурс
Олександр Лукашенко, фото: The Village Беларусь

Білорусь обмежила імпорт із України — деталі

28 тра 2021, 14:59
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Білорусь запровадила дискримінаційні заходи щодо імпорту низки українських товарів.

Про це сьогодні, 28 травня, повідомила прес-служба Міністерства економіки України.

Зазначається, що постановою Ради міністрів Білорусі № 292 від 26 травня запроваджено режим індивідуального ліцензування на імпорт таких груп українських товарів:

  • кондитерських виробів;
  • шоколаду;
  • соків;
  • пива;
  • плит ДСП і ДВП;
  • шпалерів;
  • туалетного паперу та упаковки;
  • цегли;
  • керамічної плитки;
  • шкільних ампул;
  • сільгосптехніки для сіяння;
  • пральних машин;
  • меблів.

Це рішення набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на шість місяців.

В Мінекономіки зазначають, що режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі.


Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними, — наголошують у відомстві.

Нагадаємо, з 29 травня Україна закриває своє небо для літаків із Білорусі.

Джерело: Ракурс


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