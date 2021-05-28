Олександр Лукашенко, фото: The Village Беларусь

https://racurs.ua/ua/n155290-bilorus-obmejyla-import-iz-ukrayiny-detali.html

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Білорусь запровадила дискримінаційні заходи щодо імпорту низки українських товарів.

Про це сьогодні, 28 травня, повідомила прес-служба Міністерства економіки України.

Зазначається, що постановою Ради міністрів Білорусі № 292 від 26 травня запроваджено режим індивідуального ліцензування на імпорт таких груп українських товарів:

кондитерських виробів;

шоколаду;

соків;

пива;

плит ДСП і ДВП;

шпалерів;

туалетного паперу та упаковки;

цегли;

керамічної плитки;

шкільних ампул;

сільгосптехніки для сіяння;

пральних машин;

меблів.

Це рішення набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на шість місяців.

В Мінекономіки зазначають, що режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі.

Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними, — наголошують у відомстві.

Нагадаємо, з 29 травня Україна закриває своє небо для літаків із Білорусі.