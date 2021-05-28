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Олександр Лукашенко, фото: The Village Беларусь
Білорусь обмежила імпорт із України — деталіhttps://racurs.ua/ua/n155290-bilorus-obmejyla-import-iz-ukrayiny-detali.htmlРакурс
Білорусь запровадила дискримінаційні заходи щодо імпорту низки українських товарів.
Про це сьогодні, 28 травня, повідомила прес-служба Міністерства економіки України.
Зазначається, що постановою Ради міністрів Білорусі № 292 від 26 травня запроваджено режим індивідуального ліцензування на імпорт таких груп українських товарів:
- кондитерських виробів;
- шоколаду;
- соків;
- пива;
- плит ДСП і ДВП;
- шпалерів;
- туалетного паперу та упаковки;
- цегли;
- керамічної плитки;
- шкільних ампул;
- сільгосптехніки для сіяння;
- пральних машин;
- меблів.
Це рішення набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на шість місяців.
В Мінекономіки зазначають, що режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі.
Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними, — наголошують у відомстві.
Нагадаємо, з 29 травня Україна закриває своє небо для літаків із Білорусі.
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