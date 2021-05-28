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Ракурс
Александр Лукашенко, фото: verelq.am

Беларусь ограничила импорт из Украины — детали

28 мая 2021, 14:59
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Беларусь ввела дискриминационные меры в отношении импорта ряда украинских товаров.

Об этом сегодня, 28 мая, сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что постановлением Совета министров Беларуси № 292 от 26 мая введен режим индивидуального лицензирования на импорт таких групп украинских товаров:

  • кондитерских изделий;
  • шоколада;
  • соков;
  • пива;
  • плит ДСП и ДВП;
  • обоев;
  • туалетной бумаги и упаковки;
  • кирпичей;
  • керамической плитки;
  • школьных ампул;
  • сельхозтехники для посева;
  • стиральных машин;
  • мебели.

Это решение вступит в силу спустя 10 дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.

В Минэкономики отмечают, что режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь.


Такие действия являются необоснованными и дискриминационными, — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, с 29 мая Украина закрывает свое небо для самолетов из Беларуси.

Источник: Ракурс


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