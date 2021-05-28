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Александр Лукашенко, фото: verelq.am
Беларусь ограничила импорт из Украины — деталиhttps://racurs.ua/n155290-belarus-ogranichila-import-iz-ukrainy-detali.htmlРакурс
Беларусь ввела дискриминационные меры в отношении импорта ряда украинских товаров.
Об этом сегодня, 28 мая, сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
Отмечается, что постановлением Совета министров Беларуси № 292 от 26 мая введен режим индивидуального лицензирования на импорт таких групп украинских товаров:
- кондитерских изделий;
- шоколада;
- соков;
- пива;
- плит ДСП и ДВП;
- обоев;
- туалетной бумаги и упаковки;
- кирпичей;
- керамической плитки;
- школьных ампул;
- сельхозтехники для посева;
- стиральных машин;
- мебели.
Это решение вступит в силу спустя 10 дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.
В Минэкономики отмечают, что режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь.
Такие действия являются необоснованными и дискриминационными, — подчеркивают в ведомстве.
Напомним, с 29 мая Украина закрывает свое небо для самолетов из Беларуси.
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