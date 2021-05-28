Александр Лукашенко, фото: verelq.am

https://racurs.ua/n155290-belarus-ogranichila-import-iz-ukrainy-detali.html

Ракурс

Беларусь ввела дискриминационные меры в отношении импорта ряда украинских товаров.

Об этом сегодня, 28 мая, сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что постановлением Совета министров Беларуси № 292 от 26 мая введен режим индивидуального лицензирования на импорт таких групп украинских товаров:

кондитерских изделий;

шоколада;

соков;

пива;

плит ДСП и ДВП;

обоев;

туалетной бумаги и упаковки;

кирпичей;

керамической плитки;

школьных ампул;

сельхозтехники для посева;

стиральных машин;

мебели.

Это решение вступит в силу спустя 10 дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.

В Минэкономики отмечают, что режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь.

Такие действия являются необоснованными и дискриминационными, — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, с 29 мая Украина закрывает свое небо для самолетов из Беларуси.