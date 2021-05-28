Похолодание в Украине – неутешительный прогноз озвучила синоптик

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Ракурс

Погода в Украине на выходных, 29−30 мая, ухудшится — синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании.

Уже в субботу температура воздуха в западных, северных и части центральных областей будет невысокой — 15−21° выше нуля. Об этом Диденко написала на своей странице в Facebook.

В восточных регионах будет теплее, там ожидается 24−28° тепла. В южной части Украины, а также в Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях ожидается 20−25° с отметкой плюс.

Кратковременные дожди с грозами пройдут по всей территории страны, местами ожидается сильный ветер.

В воскресенье будет продолжаться снижение температуры воздуха, 30 мая оно коснется и восточной части Украины, — подытожила синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали, что экстремальную космическую погоду прогнозируют ученые — исследователи на основании архивных данных сообщили, что ближайший бурный период солнечной активности начнется в 2025 году.