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Ракурс
Валуев. Фото: Чемпионат

Российский депутат Валуев поздравил россиян фото с украинским военным

28 мая 2021, 14:31
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Николай Валуев, депутат Госдумы, оконфузился в соцсетях, поздравив российских пограничников и прикрепив к поздравлению фото украинского военного.

Несостыковку сразу заметили подписчики депутата и подняли его на смех. Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.

Пост Валуева. Скриншот: Instagram

Когда журналисты «Общественной службы новостей» указали ему на ошибку, Валуев отреагировал неадекватно и агрессивно. Позже депутат удалил фото.

Однако в соцсетях уже успели посмеяться над этим неловким инцидентом. Пользователи оставляли комментарии «Слава Украине!» и сравнили Николая Валуева с украинским политиком Ильей Кивой.

Реакция соцсетей. Скриншот: Instagram


Реакция соцсетей. Скриншот: Instagram

Реакция соцсетей. Скриншот: Instagram
Напомним, ранее мы сообщали, что драка депутатов произошла в Российской Федерации. Подрались депутаты Саратовской областной думы, конфликт возник во время обсуждения вопроса о нарушении депутатской этики.

Источник: Ракурс


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