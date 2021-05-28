Российский депутат Валуев поздравил россиян фото с украинским военным

Валуев. Фото: Чемпионат

https://racurs.ua/n155288-rossiyskiy-deputat-valuev-pozdravil-rossiyan-foto-s-ukrainskim-voennym.html

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Николай Валуев, депутат Госдумы, оконфузился в соцсетях, поздравив российских пограничников и прикрепив к поздравлению фото украинского военного.

Несостыковку сразу заметили подписчики депутата и подняли его на смех. Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.

Когда журналисты «Общественной службы новостей» указали ему на ошибку, Валуев отреагировал неадекватно и агрессивно. Позже депутат удалил фото.

Однако в соцсетях уже успели посмеяться над этим неловким инцидентом. Пользователи оставляли комментарии «Слава Украине!» и сравнили Николая Валуева с украинским политиком Ильей Кивой.



Напомним, ранее мы сообщали, что драка депутатов произошла в Российской Федерации. Подрались депутаты Саратовской областной думы, конфликт возник во время обсуждения вопроса о нарушении депутатской этики.