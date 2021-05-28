Російський депутат Валуєв привітав росіян фото з українським військовим

Валуєв. Фото: Чемпионат

https://racurs.ua/ua/n155288-rosiyskyy-deputat-valuiev-pryvitav-rosiyan-foto-z-ukrayinskym-viyskovym.html

Ракурс

Микола Валуєв, депутат Держдуми, осоромився в соцмережах, привітавши російських прикордонників та прикріпивши до привітання фотографію українського військового.

«Нестикування» одразу помітили підписники депутата та підняли його на сміх. Відповідне фото він розмістив на своїй сторінці в Instagram.



Коли журналісти «Суспільної служби новин» вказали йому на помилку, Валуєв відреагував неадекватно та агресивно. Пізніше депутат видалив фото. Однак у соцмережах уже встигли посміятися над цим інцидентом. Користувачі залишали коментарі «Слава Україні!» і порівняли Миколу Валуєва з українським політиком Іллею Кивою.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бійка депутатів сталася в Російській Федерації. Побилися депутати Саратовської обласної думи, конфлікт виник під час обговорення питання про порушення депутатської етики.