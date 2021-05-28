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Ракурс
Валуєв. Фото: Чемпионат

Російський депутат Валуєв привітав росіян фото з українським військовим

28 тра 2021, 14:31
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Микола Валуєв, депутат Держдуми, осоромився в соцмережах, привітавши російських прикордонників та прикріпивши до привітання фотографію українського військового.

«Нестикування» одразу помітили підписники депутата та підняли його на сміх. Відповідне фото він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Допис Валуєва. Скріншот: InstagramКоли журналісти «Суспільної служби новин» вказали йому на помилку, Валуєв відреагував неадекватно та агресивно. Пізніше депутат видалив фото. Однак у соцмережах уже встигли посміятися над цим інцидентом. Користувачі залишали коментарі «Слава Україні!» і порівняли Миколу Валуєва з українським політиком Іллею Кивою.Реакція соцмереж. Скріншот: Instagram



Реакція соцмереж. Скріншот: Instagram

Реакція соцмереж. Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бійка депутатів сталася в Російській Федерації. Побилися депутати Саратовської обласної думи, конфлікт виник під час обговорення питання про порушення депутатської етики.

Джерело: Ракурс


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