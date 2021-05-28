У Ryanair назвали неправдивою білоруську розшифровку переговорів з пілотом

У Ryanair зробили заяву через інцидент з викраденням білоруського опозиціонера, фото:

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В авіакомпанії Ryanair, літак якої 23 травня, під час виконання рейсу Афіни — Вільнюс, був примусово посаджений у Мінську, назвали неправдивою і неточною опубліковану Білоруссю розшифровку переговорів пілота з диспетчером аеропорту Мінська.

Про це заявив виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі в листі міністру транспорту Білорусі Олексію Авраменку, повідомляє агентство Reuters.

У листі зазначається, що викривлення фактів особливо стосується тієї частини розшифровки, в якій йдеться про нібито спробу диспетчера зв’язатися з авіакомпанією.

Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв’язатися з Ryanair, недостовірно заявивши, що компанія не відповідала на дзвінки, — наголошується в листі.

О’Лірі наголошує, що в головного пілота літака не було іншого вибору, окрім як розгорнути літак до Мінська, що йому порадили зробити в диспетчерській службі, повідомивши, що є загроза перебування вибухового пристрою на борту.

Нагадаємо, після посадки літака Ryanair у Мінську, білоруські силовики зняли з рейсу та затримали відомого опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Після цього низка країн, серед них і Україна, заборонили авіасполучення з Білоруссю.

Джерело: Reuters