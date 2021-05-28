В Ryanair назвали неправдивой белорусскую расшифровку переговоров с пилотом

В Ryanair сделали заявление в связи с инцидентом с похищением белорусского оппозиционера

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В авиакомпании Ryanair, самолет которой 23 мая, во время выполнения рейса Афины — Вильнюс, был принудительно посажен в Минске, назвали неправдивой и неточной опубликованную Беларусью расшифровку переговоров пилота с диспетчером аэропорта Минска.

Об этом заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири в письме министру транспорта Беларуси Алексей Авраменко, сообщает агентство Reuters.

В письме отмечается, что искажение фактов особенно касается той части расшифровки, в которой говорится о якобы попытке диспетчера связаться с авиакомпанией.

Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки, — подчеркивается в письме.

О’Лири отмечает, что у главного пилота самолета не было другого выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе, сообщив, что есть угроза пребывания взрывного устройства на борту.

Напомним, после посадки самолета Ryanair в Минске, белорусские силовики сняли с рейса и задержали известного оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. После этого ряд стран, среди них и Украина, запретили авиасообщение с Беларусью.

Источник: Reuters