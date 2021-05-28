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Ракурс
Белавия. Фото: SNG Today

Украина закрывает небо для самолетов из Беларуси

28 мая 2021, 10:19
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Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, одобрил запрет на использование воздушного пространства Украины самолетами из Беларуси.

Запрет вступает в силу с 00.00 29 мая. Об этом изданию «РБК-Украина» сообщил источник в правительстве.

Сообщается, что Кабмин уже дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и «Украэроруху».

Поручили установить с 00.00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, которые зарегистрированы в реестрах Республики Беларусь, — отметил собеседник издания.

Это означает, что белорусские самолеты не только не смогут приземляться в украинских аэропортах, а и пролетать над территорией Украины транзитом. Кабинет министров также поручил Минифраструктуры, Министерству иностранных дел (МИД) и «Украэроруху» сообщить о своем решении властям Беларуси.


Напомним, ранее мы сообщали, что самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», который 26 мая планировал выполнить рейс Минск-Барселона, после долгого кружения в небе Беларуси, вернулся в аэропорт вылета в столице соседней страны. Впоследствии стало известно, что Польша не пустила его в свое воздушное пространство.

Источник: РБК-Украина

Источник: Ракурс


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