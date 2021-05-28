Белавия. Фото: SNG Today

https://racurs.ua/n155268-ukraina-zakryvaet-nebo-dlya-samoletov-iz-belarusi.html

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Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, одобрил запрет на использование воздушного пространства Украины самолетами из Беларуси.

Запрет вступает в силу с 00.00 29 мая. Об этом изданию «РБК-Украина» сообщил источник в правительстве.

Сообщается, что Кабмин уже дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и «Украэроруху».

Поручили установить с 00.00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, которые зарегистрированы в реестрах Республики Беларусь, — отметил собеседник издания.

Это означает, что белорусские самолеты не только не смогут приземляться в украинских аэропортах, а и пролетать над территорией Украины транзитом. Кабинет министров также поручил Минифраструктуры, Министерству иностранных дел (МИД) и «Украэроруху» сообщить о своем решении властям Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», который 26 мая планировал выполнить рейс Минск-Барселона, после долгого кружения в небе Беларуси, вернулся в аэропорт вылета в столице соседней страны. Впоследствии стало известно, что Польша не пустила его в свое воздушное пространство.

Источник: РБК-Украина