Происхождение коронавируса – новые данные получила разведка США. Фото: УП

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Новые данные о происхождении коронавируса получила американская разведка, однако их еще будут проверять.

Для того чтобы понять, появился ли вирус из лаборатории, разведка США планирует задействовать «компьютерные мощности», пишет The New York Times.

Ранее Джо Байден поручил спецслужбам в течение 90 дней подготовить отчет о происхождении коронавируса.

Он рассказал, что две разведывательные организации склоняются к тому, что коронавирус возник в результате контакта человека с инфицированным животным, а одна организация считает, что причиной возникновения COVID-19 стала лабораторная авария.

24 мая WSJ со ссылкой на секретный отчет разведки США сообщила, что по меньшей мере трое ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года, еще до появления первой информации о коронавирусе. Они работали в лаборатории, которая изучает коронавирусы и другие патогены.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения продолжают изучать происхождение коронавируса. Скорее всего, вирус начал распространяться среди людей не больше, чем за два месяца до того, как его зафиксировали в декабре 2019 года.

Источник: The New York Times