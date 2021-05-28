Скандал. Скриншот: Ракурс

https://racurs.ua/n155266-fanata-lukashenko-shevchenko-sravnili-s-gebbelsom-v-pryamom-efire-video.html

Ракурс

Евгений Шевченко, скандальный народный депутат, который был исключен из фракции «Слуга народа» после своих высказываний и симпатий к белорусскому режиму Александра Лукашенко, публично поссорился с белорусской журналисткой Татьяной Мартыновой.

Скандал случился в прямом эфире программы «Право на владу» на канале 1+1.





Нардеп и журналистка не сошлись во мнениях по ситуации в Беларуси и относительно перехвата пассажирского авиалайнера Ryanair в Минске, во время которого арестовали оппозиционного журналиста и основателя Telegram-канала NEXTA Протасевича.

Там нет жизни, там нет движения в сторону прогресса. Там есть гордость великим прошлым, православие головного мозга, там все что угодно, кроме того, чтобы двигаться вперед. Кроме роста, кроме образования, кроме всего… и потому воспринимается вот этот псих (Александр Лукашенко, — ред.) как нечто, о чем можно говорить — заявила журналистка.

Мартынова напомнила, что в прошлом году Шевченко утверждал, что во время протестов в Беларуси никакого насилия не было, а все синяки протестующих якобы нарисованы. Она посоветовала нардепу получить белорусский паспорт и прекратить распространять свои «речи Геббельса».

Вы действительно очень эмоционально, речами Геббельса рассказываете, что все это придумано. Летом в Украине рейтинг 67% был у Лукашенко. Представляете? Это же опыление. И вы продолжаете опылять. А мы антиопыляем, — добавила журналистка.



Сам «фанат Лукашенко» Шевченко заявил, что если бы Лукашенко сместили с поста президента, Беларусь уже бы захватила Россия. И якобы только Лукашенко является сдерживающим фактором для Путина.

Напомним, ранее мы сообщали, что драка между политиками произошла в прямом эфире телеканала «ПравдаТут». Вечером 13 мая бывший народный депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна отличился радикальными действиями в отношении нардепа, бывшего заместителя руководителя фракции «Слуга народа» Дмитрия Соломчука.