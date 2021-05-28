Скандал. Скріншот: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n155266-fanata-lukashenka-shevchenka-porivnyaly-z-gebbelsom-u-pryamomu-efiri-video.html

Ракурс

Євген Шевченко, скандальний народний депутат, якого було виключено з фракції «Слуга народу» після його висловлювань та симпатій до білоруського режиму Олександра Лукашенка, публічно почубився з білоруською журналісткою Тетяною Мартиновою.

Скандал трапився в прямому ефірі програми «Право на владу» на каналі 1+1.





Нардеп та журналістка не зійшлися в думках щодо ситуації в Білорусі та щодо перехоплення пасажирського авіалайнера Ryanair в Мінську, під час якого заарештували опозиційного журналіста та засновника Telegram-каналу NEXTA Протасевича.

Там немає життя, там немає руху в бік прогресу. Там є гордість великим минулим, православ’я головного мозку, там усе, що завгодно, крім того, щоби рухатися вперед. Крім зростання, крім освіти, крім усього… і тому сприймається ось цей псих (Олександр Лукашенко, — ред.) як щось, про що можна говорити — заявила журналістка.

Мартинова нагадала, що торік Шевченко стверджував, що під час протестів у Білорусі ніякого насильства не було, а всі синці протестувальників нібито намальовані. Вона порадила нардепу отримати білоруський паспорт та припинити ширити свої «промови Геббельса».

Ви дійсно дуже емоційно, промовами Геббельса розповідаєте, що все це придумано. Влітку в Україні рейтинг 67% був у Лукашенка. Уявляєте? Це ж запилення. І ви продовжуєте запилювати. А ми антизапилюємо, — додала вона.



Сам «фанат Лукашенка» Шевченко заявив, що якби Лукашенка змістили з поста президента, Білорусь уже б захопила Росія. І нібито тільки Лукашенко є стримувальним чинником для Путіна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бійка між політиками сталася в прямому ефірі телеканалу «ПравдаТут». Увечері 13 травня колишній народний депутат Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенка» Олег Барна відзначився радикальними діями стосовно нардепа, колишнього заступника керівника фракції «Слуга народу» Дмитра Соломчука.