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Ракурс
11 млн евро за арест Лукашенко обещает белорусский оппозиционер

11 млн евро за арест Лукашенко обещает белорусский оппозиционер (ВИДЕО)

28 мая 2021, 09:35
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Александра Лукашенко, самопровозглашённого президента Беларуси, предлагает арестовать белорусский оппозиционер Валерий Цепкало. Он запустил сбор средств 11 млн евро в качестве вознаграждения.

Мы запустили новую гражданскую инициативу. Смысл этой инициативы в том, чтобы собрать достаточное количество средств и передать их в качестве вознаграждения тем представителям силовых структур или гражданского общества, которые совершат задержание и арест преступника № 1, — заявил Цепкало в видеообращении, которое опубликовал на своем YouTube-канале.

По его словам, технология сбора средств создана таким образом, что пожертвованные деньги будут резервироваться на счету человека, который их жертвует. Их не будут списывать, пока Лукашенко не задержат и арестуют.

После этого деньги пойдут на специальный счет, который гарантированно, согласно законодательству Европейского Союза, пойдет на оплату вознаграждения людям, «нашедшим в себе достаточное мужество, чтобы выполнить законы Республики Беларусь, чтобы осуществить международное правосудие».


Цепкало также выразил надежду, что в правоохранительной и государственной системе Беларуси есть много людей, которые понимают, кто является причиной несчастья белорусов.

Напомним, в мае белорусские силовики заблокировали крупнейший оппозиционный сайт Беларуси tut. by, который освещал акции протеста против Александра Лукашенко.

Источник: Ракурс


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