11 млн євро за арешт Лукашенка обіцяє білоруський опозиціонер

https://racurs.ua/ua/n155265-11-mln-ievro-za-aresht-lukashenka-obicyaie-biloruskyy-opozycioner-video.html

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Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, пропонує арештувати білоруський опозиціонер Валерій Цепкало. Він запустив збір коштів 11 млн євро в якості винагороди.

Ми запустили нову громадянську ініціативу. Сенс цієї ініціативи в тому, щоб зібрати достатню кількість коштів і передати їх як винагороду тим представникам силових структур або громадянського суспільства, які здійснять затримання й арешт злочинця № 1, — заявив Цепкало у відеозверненні, яке опублікував на своєму YouTube-каналі.

За його словами, технологія збору коштів створена в такий спосіб, що пожертвувані гроші будуть резервуватися на рахунку людини, яка їх жертвує. Їх не будуть списувати, допоки Лукашенка не затримають і заарештують.

Після цього гроші підуть на спеціальний рахунок, який гарантовано, згідно з законодавством Європейського Союзу, піде на оплату винагороди тим людям, що «знайдуть у собі достатню мужність, аби виконати закони Республіки Білорусь, щоб здійснити міжнародне правосуддя».

Цепкало також висловив сподівання, що у правоохоронній та державній системі Білорусі є багато людей, які розуміють, хто є причиною нещастя білорусів.

Нагадаємо, у травні білоруські силовики заблокували найбільший опозиційний сайт Білорусі tut. by, який висвітлював акції протесту проти Олександра Лукашенка.