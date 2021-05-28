Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
11 млн євро за арешт Лукашенка обіцяє білоруський опозиціонер

11 млн євро за арешт Лукашенка обіцяє білоруський опозиціонер (ВІДЕО)

28 тра 2021, 09:35
999

Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, пропонує арештувати білоруський опозиціонер Валерій Цепкало. Він запустив збір коштів 11 млн євро в якості винагороди.

Ми запустили нову громадянську ініціативу. Сенс цієї ініціативи в тому, щоб зібрати достатню кількість коштів і передати їх як винагороду тим представникам силових структур або громадянського суспільства, які здійснять затримання й арешт злочинця № 1, — заявив Цепкало у відеозверненні, яке опублікував на своєму YouTube-каналі.

За його словами, технологія збору коштів створена в такий спосіб, що пожертвувані гроші будуть резервуватися на рахунку людини, яка їх жертвує. Їх не будуть списувати, допоки Лукашенка не затримають і заарештують.

Після цього гроші підуть на спеціальний рахунок, який гарантовано, згідно з законодавством Європейського Союзу, піде на оплату винагороди тим людям, що «знайдуть у собі достатню мужність, аби виконати закони Республіки Білорусь, щоб здійснити міжнародне правосуддя».


Цепкало також висловив сподівання, що у правоохоронній та державній системі Білорусі є багато людей, які розуміють, хто є причиною нещастя білорусів.

Нагадаємо, у травні білоруські силовики заблокували найбільший опозиційний сайт Білорусі tut. by, який висвітлював акції протесту проти Олександра Лукашенка.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів