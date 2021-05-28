Походження коронавірусу – нові дані отримала розвідка США. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155267-pohodjennya-koronavirusu-novi-dani-otrymala-rozvidka-ssha.html

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Нові дані про походження коронавірусу отримала американська розвідка, однак їх ще будуть перевіряти.

Для того щоб зрозуміти, чи з’явився вірус із лабораторії, розвідка США планує задіяти «комп'ютерні потужності», пише The New York Times.

Раніше Джо Байден доручив спецслужбам протягом 90 днів підготувати звіт про походження коронавірусу.

Він розповів, що дві розвідувальні організації схиляються до того, що коронавірус виник в результаті контакту людини з інфікованою твариною, а одна організація вважає, що причиною виникнення COVID-19 стала лабораторна аварія.

24 травня WSJ з посиланням на секретний звіт розвідки США повідомила, що щонайменше троє вчених з інституту вірусології в Ухані важко хворіли в листопаді 2019 року ще до появи першої інформації про коронавірус. Вони працювали в лабораторії, яка вивчає коронавіруси та інші патогени.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я продовжують вивчати походження коронавірусу. Швидше за все, вірус почав поширюватися серед людей не більш ніж за два місяці до того, як його зафіксували в грудні 2019 року.

Джерело: The New York Times