Україна закриває небо для літаків із Білорусі

Белавіа. Фото: SNG Today

https://racurs.ua/ua/n155268-ukrayina-zakryvaie-nebo-dlya-litakiv-iz-bilorusi.html

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Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в п’ятницю, 28 травня, схвалив заборону білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

Заборона набуває чинності з 00.00 29 травня. Про це виданню «РБК-Україна» повідомило джерело в уряді.

Повідомляється, що Кабмін уже дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури і «Украероруху».

Доручили встановити з 00.00 29 травня заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, які зареєстровані в реєстрах Республіки Білорусь, — зазначив співрозмовник видання.

Це означає, що білоруські літаки не тільки не зможуть приземлятися в українських аеропортах, а і пролітати над територією України транзитом. Кабінет міністрів також доручив Мініфраструктури, Міністерству закордонних справ (МЗС) й «Украероруху» повідомити про своє рішення владі Білорусі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що літак білоруської авіакомпанії «Белавіа», який 26 травня планував виконати рейс Мінськ-Барселона, після довгого кружляння в небі Білорусі, повернув у аеропорт вильоту в столиці сусідньої країни. Згодом стало відомо, що Польща не пустила його у свій повітряний простір.

Джерело: РБК-Україна