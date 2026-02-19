Ракурсhttps://racurs.ua/
Миколу Статкевича, білоруського політвʼязня та колишнього кандидата в президенти, відпустили з в’язниці додому.
В’язень режиму переніс інсульт у в’язниці. Після цього його відпустили додому. Статкевич домігся свого звільнення без депортації з країни. Про це 19 лютого повідомило білоруське видання «Наша Ніва».
Водночас російське видання Sota з посиланням на джерело, близьке до Статкевича, поінформувало, що той досі відновлюється після інсульту й має проблеми з мовленням.
Як відомо, в 2025 році білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив 52 політичних в’язнів, серед них був і Микола Статкевич. Однак він відмовився покидати Білорусь, після чого його повернули в тюрму.
Усіх цих в’язнів мали вивезти до Литви, а деякі їхні родичі й опозиційні політики назвали це депортацією. А сам Статкевич єдиним відмовився виїжджати з Білорусі й залишався в прикордонній зоні.
Після цього його відвезли в невідомому напрямку люди в масках, які завжди були поруч із політв’язнем.
Нагадаємо, в червні минулого року в Білорусі звільнили Сергія Тихановського та ще 13 політвʼязнів. Це стало можливим унаслідок візиту до Мінська спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога.
Джерела: «Наша Ніва», Sota