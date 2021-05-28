У топ найкращих міст світу потрапив Київ – деталі. Фото: uatv.ua

https://racurs.ua/ua/n155286-u-top-naykraschyh-mist-svitu-potrapyv-kyyiv-detali.html

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Київ вперше в історії увійшов до першої сотні найкращих міст світу за версією міжнародної компанії Resonance.

Якщо торік столиця Україна перебувала на 139-му місці, то в цьому піднялася на 87-му сходинку, випередивши Ганновер, Мінськ, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер і Глазго. Про це свідчать дані на сайті bestcities.org.

Експерти вважають, що у столиці України є перспективи піднятися ще вище в наступному році.

Архітектурно обдарований, доброзичливий і креативний, Київ — це спокійна європейська столиця на підйомі, — йдеться в тексті.



Найкращими містами визнали Лондон, Нью-Йорк і Париж. Міста оцінювали за низкою критеріїв: безпека, якість інфраструктури, доступність транспорту, кількість установ культури, рівень розвитку бізнесу.

У серпні 2020 року мер столиці Віталій Кличко спрогнозував потрапляння Києва в топ світового рейтингу протягом п’яти років. Тоді він представив план, який дозволить реалізувати цю мету. Зокрема мова йшла про розвиток транспортної системи, соціальної інфраструктури та реновації застарілих забудов.