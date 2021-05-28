В топ лучших городов мира попал Киев – детали

https://racurs.ua/n155286-v-top-luchshih-gorodov-mira-popal-kiev-detali.html

Ракурс

Киев впервые в истории вошел в первую сотню лучших городов мира по версии международной компании Resonance.

Если в прошлом году столица Украины находилась на 139-м месте, то в этом поднялась на 87-ю строчку, опередив Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Об этом свидетельствуют данные на сайте bestcities.org.

Эксперты считают, что у столицы Украины есть перспективы подняться еще выше в следующем году.

Архитектурно одаренный, дружелюбный и креативный, Киев — это спокойная европейская столица на подъеме, — говорится в тексте.



Лучшими городами признали Лондон, Нью-Йорк и Париж. Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.

В августе 2020 года мэр столицы Виталий Кличко спрогнозировал попадание Киева в топ мирового рейтинга в течение пяти лет. Тогда он представил план, который позволит реализовать эту цель. В частности речь шла о развитии транспортной системы, социальной инфраструктуры и реновации устаревших застроек.