Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В топ лучших городов мира попал Киев – детали

В топ лучших городов мира попал Киев — детали

28 мая 2021, 13:55
999

Киев впервые в истории вошел в первую сотню лучших городов мира по версии международной компании Resonance.

Если в прошлом году столица Украины находилась на 139-м месте, то в этом поднялась на 87-ю строчку, опередив Ганновер, Минск, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго. Об этом свидетельствуют данные на сайте bestcities.org.

Эксперты считают, что у столицы Украины есть перспективы подняться еще выше в следующем году.

Архитектурно одаренный, дружелюбный и креативный, Киев — это спокойная европейская столица на подъеме, — говорится в тексте.


Лучшими городами признали Лондон, Нью-Йорк и Париж. Города оценивали по ряду критериев: безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и тому подобное.

В августе 2020 года мэр столицы Виталий Кличко спрогнозировал попадание Киева в топ мирового рейтинга в течение пяти лет. Тогда он представил план, который позволит реализовать эту цель. В частности речь шла о развитии транспортной системы, социальной инфраструктуры и реновации устаревших застроек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров