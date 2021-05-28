Чаус. Фото: УП

https://racurs.ua/n155285-pohischenie-chausa-moldova-obvinila-ukrainu-v-tormojenii-rassledovaniya.html

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Похищение Николая Чауса, бывшего украинского судьи, активно расследуется в Молдове.

Молдавская прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) направила Украине запрос на информацию о похищении Николая Чауса, но ответа на вопросы, которые интересовали следователей, так и не получила. Об этом пишет NewsMaker.

Украинские правоохранители заявили, что не могут разглашать информацию о гражданах Украины, ссылаясь на защиту персональных данных. Известно, что молдавские правоохранители просили некоторую информацию о Чаусе и 12 гражданах Украины, а также двух сотрудниках посольства Украины в Молдове.

К запросу предоставили копии паспортов с просьбой сообщить, совпадают ли номера с фотографиями владельцев. Также запросили информацию о двух автомобилях Toyota Rav 4, которые пересекали границу с Молдовой. Четыре человека из запроса ранее фигурировали в журналистских расследованиях о похищении Чауса — а именно люди по имени Эдуард Ставицкий, Алексей Нечаев, Алексей Сотников и Юрий Коваленко.

RISE Moldova и «Слiдство. инфо» по результатам совместного расследования предположили, что Ставицкий и Коваленко могут быть связаны с украинской разведкой.

Напомним, ранее мы сообщали, что бывший украинский судья Николай Чаус впервые за долгое время вышел на связь и рассказал о своем похищении в Молдове. Чаус отказался сообщить свое местонахождение, но подтвердил, что его действительно похитили.

Источник: NewsMaker