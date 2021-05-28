16-летняя девушка сбежала из ОРДО через минное поле, фото: МВД

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Ракурс

На Донбассе вчера, 27 мая, около 23.00 со стороны контролируемых террористами там называемой ДНР территорий на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), пересекая минные поля, вышла 16-летняя девушка.

Инцидент произошел возле поселка Верхнеторецкое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Девушка вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области и имеет паспорт так называемой «Донецкой народной республики».

Отмечается, что она, после отдыха с друзьями, сознательно перешла линию разграничения в районе Верхнеторецкого.

Девушка сообщила о желании проживать на неоккупированной территории Украины. По ее словам, у нее есть родственники на западе Украины.

В настоящее время девушкой занимается ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений не имеет. С девушкой работают психологи, — отмечают в МВД.

До установления всех обстоятельств она будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и органов опеки детей.