16-річна дівчина втекла з ОРДО через мінне поле, фото: МВС

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Ракурс

На Донбасі вчора, 27 травня, близько 23.00 з боку контрольованих терористами там званої ДНР територій на позиції Збройних сил України (ЗСУ), перетнувши мінні поля, вийшла 16-річна дівчина.

Інцидент стався біля селища Верхньоторецьке. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Дівчина разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає в тимчасово окупованому місті Горлівка Донецької області і має паспорт так званої «Донецької народної республіки».

Зазначається, що вона, після відпочинку з друзями, свідомо перейшла лінію розмежування в районі Верхньоторецького.

Дівчина повідомила про бажання проживати на неокупованій території України. За її словами, у неї є родичі на заході України.

Наразі дівчиною опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень не має. З дівчиною працюють психологи, — зазначають у МВС.

До встановлення всіх обставин вона перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та органів опіки дітей.