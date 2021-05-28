Власну вакцину від коронавірусу почне тестувати Туреччина

Вакцинація від коронавірусу. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155283-vlasnu-vakcynu-vid-koronavirusu-pochne-testuvaty-turechchyna.html

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Вакцинація від коронавірусу у всьому світі триває. У Туреччині набирають 480 добровольців для участі в другій фазі випробування однієї з вакцин, яку розробили місцеві вчені.

Масштабні клінічні випробування за участю 10 тис. добровольців планують запустити вже через два тижні. Про це повідомляє прес-служба турецького Міністерства промисловості і технологій.

Йде набір не менш як 480 добровольців для нової (другої) фази випробування вітчизняної вакцини на основі вірусоподібних частинок (VLP), — заявили в уряді країни.



Повідомляється, що протягом 15 днів після другої фази буде розпочата третя фаза випробування. Це буде основний етап клінічного випробування, який необхідний для подальшого широкого застосування вакцини. Упродовж третьої фази вакцина буде введена понад 10 тис. добровольців у майже 40 центрах по всій Туреччині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві на базі розташованої в районі станції метро «Лівобережна» Міжнародного виставкового центру (МВЦ) запустять великий центр вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.