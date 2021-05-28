Кава. Фото: Istock

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Кофеїн виявився нездатним підвищити продуктивність після недосипу. Психіатри і психологи з Університету штату Мічиган (США) оцінили вплив кофеїну на організм, і встановили, що чашка кави може допомогти впоратися тільки з легкими завданнями.

Також кофеїн може зовсім трохи підвищити пильність. Відповідні результати експериментів опублікували в Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

Так, вчені попросили понад 275 учасників пройти ввечері простий тест на концентрацію уваги та розв’язати більш складну задачу «на розміщення» — вона вимагала виконувати дії в певному порядку без пропуску або повторення кроків. Після цього їх випадковим чином розподілили на дві групи — перша мала спати всю ніч у лабораторії, а друга мирно спала вдома.

Вранці відпочилі учасники експерименту повернулися в лабораторію, і прийняли по капсулі, що містить 200 міліграмів кофеїну, або плацебо. Потім вони повторно пройшли тести. Дослідники виявили, що позбавлення сну погіршує продуктивність під час виконання обох типів завдань, а кофеїн допомагає успішно розв’язувати легшу задачу. Однак для більшості учасників це майже не вплинуло на продуктивність під час виконання завдання на розміщення.

Хоча людям здається, що вони в силах боротися з нестачею сну за допомогою кофеїну, їхня ефективність у задачах більш високого рівня, ймовірно, усе ще буде недостатньою. Це одна з причин, чому недосип може бути настільки небезпечним, — підсумували вчені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в минулому дослідженні вчені повідомляли, що кава допомагає підтримувати уважність, а вживання напою за шість годин до сну допомагає знизити негативний вплив кофеїну і сприяє здоровому відпочинку.